Mario + Rabbids Sparks of Hope, abbiamo provato la spaziale esclusiva per Nintendo Switch

Grazie alla prova di Mario + Rabbids Sparks of Hope che abbiamo potuto fare presso gli uffici di Ubisoft Italia abbiamo potuto cominciare a sperimentare con le tante innovazioni introdotte in questo ambizioso secondo capitolo. Andiamo a scoprire quali.

Anche le ambizioni di Soliani, Cristina Nava e soci, però, erano elevate e, al posto di accontentarsi di un seguito di Cliffiana memoria (bigger, better and more badass), Ubisoft Milano ha scelto di puntare alle stelle.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è stata la classica storia dell'underdog che ce l'ha fatta. Sin dalla memorabile presentazione all'E3 2017, con sua maestà Shigeru Miyamoto sul palco e Davide Soliani in lacrime tra il pubblico, tutto si è incastrato alla perfezione per far sì che l'opera di Ubisoft Milano (e Parigi) riuscisse a diventare un successo di critica, ma anche di pubblico. Come le 10 milioni di persone raggiunte dal gioco dimostrano.

Super Mario (+ Rabbids) Galaxy

Le ambizioni di Mario + Rabbids Sparks of Hope sono alte

La prima cosa che si nota in Mario + Rabbids Sparks of Hope è il fatto che Ubisoft Milan, come fonte di ispirazione generale, ha scelto nientemeno che Super Mario Galaxy. Dal capolavoro per Wii, il team di Soliani ha sicuramente carpito la struttura dei livelli che, anche in questo caso, sono dei pianeti, oltre che alcuni dei principali coprotagonisti: gli Spark, infatti, sono la perfetta fusione tra gli Sfavillotti di Mario e i Rabbis, mentre Rabbid Rosalina, beh, si spiega da sola. La nuova "principessa" è un po' agli antipodi di Rabbid Peach: se quest'ultima è sempre di buon umore e chiassosa, il nuovo personaggio giocabile è decisamente meno energetico, "è tutti noi il lunedì mattina" scherza la senior associate producer di Ubisoft Milan Cristina Nava.

Nonostante questo, sono gli Spark le vere... stelle di tutta la produzione. Non solo perché danno il nome a questo secondo capitolo, ma anche perché sono il simbolo della collaborazione tra Ubisoft e Nintendo. Il loro design, infatti, Nava ci ha detto che arriva da un lavoro congiunto tra l'azienda francese e la grande N, sempre molto attenta a come si utilizzano tutte le sue proprietà intellettuali. Figuriamoci quella di Mario. La senior associate producer, però, ci ha raccontato come quello con Nintendo sia sempre un rapporto sano e costruttivo che non ha mai portato a conflitti tra le parti, nonostante i Rabbids siano sempre (gustosamente) grezzi, molto lontani dalla compostezza di quasi tutti i personaggi del colosso di Kyoto. Sì Wario, ci stiamo riferendo a te.

"Noi per primi siamo dei fan di Nintendo e vogliamo essere fedeli e coerenti coi suoi personaggi", ha ribadito la Nava, "per questo sapevamo quali fossero i limiti che non potevamo superare". Un'affermazione che non abbiamo fatto fatica a credere, visto che tra le fila di Ubisoft Milan adesso militano tanti ex giornalisti che hanno contribuito a diffondere la Nintendo Difference in Italia con NRU come lo stesso Davide Soliani, ma anche Andrea Babich, Ugo Laviano, Claudio Magistretti e tanti altri.

I tanti protagonisti di Mario + Rabbids Sparks of Hope

I riferimenti e le citazioni al Regno dei Funghi arrivano, quindi, naturali, anche se in questo Mario + Rabbids Sparks of Hope forse si nota anche più la voglia di provare a coinvolgere un maggior numero di persone, con citazioni esterne a Ubisoft e Nintendo tipo il flusso canalizzatore, e la voglia di provare a stabilire una propria eredità con personaggi, situazioni e storie inedite.

Non a caso si inizia esattamente alla fine di Kingdom Battle: Mario e i Rabbids si stanno per godere il meritato riposo dopo aver salvato il mondo, quando una nuova calamità arriva a sconvolgere il Regno dei Funghi e costringerà i nostri eroi a viaggiare per la galassia in modo da sconfiggere la nuova minaccia.

Ogni pianeta di Mario + Rabbids Sparks of Hope ha un suo tema

Grazie a questa scusa il team di sviluppo porterà la squadra in giro per i pianeti sparsi per la galassia mariesca. Una scelta narrativa intelligente che consente al team di semplificarsi la vita grazie all'esplorazione lineare dei pianeti, questo, però, introducendo un elemento di esplorazione e varietà all'interno degli stessi. Ogni nuovo corpo celeste, infatti, sarà liberamente esplorabile e consentirà al giocatore di scegliere se dirigersi direttamente verso il boss finale o dedicarsi alle tante missioni secondarie, utili per racimolare risorse ed esperienza.