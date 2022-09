Logitech G Cloud: che possibilità ha una console così costosa basata solo sul cloud?

Ieri è stata presentata la console portatile Logitech G Cloud basata, come il nome fa intuire, sul cloud gaming. Che possibilità ha di funzionare? Poche, considerando quanto costa, almeno dal nostro punto di vista. Si parla di un prezzo di partenza di 349 dollari: più di Nintendo Switch, che è una macchina più tradizionale e sedimentata, più di Xbox Series S, che è comunque una console da salotto, e decisamente non in linea con quello che ci si aspetterebbe da una console basata sul cloud.

Non è una questione di pregiudizi, ma di come il cloud è stato venduto finora sul mercato. Il concetto stesso che ne domina la comunicazione è quello di alternativa economica al gaming tradizionale, in virtù del fatto che può girare anche su piattaforme vecchiotte. Uno dei suoi principali punti di forza è quello di garantire l'accesso a chiunque, senza la necessità di spendere soldi per l'hardware. Hai un telefono Android abbastanza recente? Puoi giocare in cloud. Hai un televisore con un controller bluetooth? Puoi giocare in cloud senza ulteriori aggravi economici (abbonamenti a parte). Hai un vecchio PC che non riesce a far girare più nemmeno Solitario? Ti basta un browser per giocare e nient'altro, non devi preoccuparti di nulla.

Insomma, la promessa del cloud è quella dello svincolo completo dall'hardware, con la possibilità di accedere ai videogiochi da qualunque apparecchio che abbia uno schermo e funzionalità smart. Come inserire Logitech G Cloud in un quadro simile? Attenzione, perché le caratteristiche della console sono di tutto rispetto, come si evince dalla scheda tecnica: