Cyberpunk 2077: le mod ufficiali spiegate da CD Project RED con i tutorial di REDmod

Cyberpunk 2077 si apre ufficialmente alle mod attraverso la distribuzione del toolset ufficiale REDmod, sviluppato e distribuito da CD Projekt RED, con il team di sviluppatori che ha intenzione di guidare la community di modder alla scoperta di questi strumenti attraverso una serie di video tutorial.

Per il momento ci troviamo di fronte a una prima introduzione, che potete vedere anche in questa pagina: si tratta di un filmato di circa 7 minuti, nel quale CD Projekt RED illustra alcune caratteristiche di REDmod e fornisce una sorta di introduzione al toolset distribuito dal team qualche giorno fa.

Ovviamente non si tratta della prima volta che vediamo le mod applicate al celebre RPG fantascientifico, che ha già ottenuto una caterva di modifiche varie dalla sua uscita a oggi, ma questo è il primo toolset ufficiale da parte di CD Projekt RED, che con questa iniziativa ha intenzione di supportare la community con una serie di strumenti piuttosto completi e ampi, nonché più semplici da utilizzare, per la creazione di contenuti e modifiche da applicare al gioco.

Trattandosi di un open world vasto e complesso, come abbiamo visto anche in precedenza, le mod possono aprire un nuovo mondo all'interno di Night City e trasformare l'esperienza di gioco originale in maniere molto interessanti. Restiamo dunque in attesa dei primi sviluppi di questa iniziativa di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, che segue peraltro un notevole ritorno alla popolarità per il gioco visto in questi giorni, grazie soprattutto alla serie Netflix Edgerunners, che ha portato a registrare un milione di giocatori al giorno in questa settimana.