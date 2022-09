Cyberpunk 2077: CD Projekt Red ha lanciato i tool ufficiali per il modding

CD Projekt Red ha lanciato REDmod, sostanzialmente un pacchetto di tool ufficiali per il modding di Cyberpunk 2077. Non che fino a oggi siano mancate mod per il gioco, ma con l'arrivo del supporto dello sviluppatore la vita dei modder si farà molto più semplice, così come diventerà più immediato il loro utilizzo.

REDmod aiuta i modder di Cyberpunk 2077

La descrizione breve di REDmod, tratta dalla sua pagina ufficiale, spiega bene cosa ci si può aspettare:

Qui sotto troverai REDmod, un DLC gratuito per Cyberpunk 2077 che aggiunge il supporto integrato per l'installazione e il caricamento di mod nel gioco e un tool ufficiale con cui modificare, creare e utilizzare contenuti nel mondo di Cyberpunk 2077, come suoni, animazioni, script personalizzati e molto altro. Verrà aggiornato di pari passo con le patch del gioco, per garantire la compatibilità.

Dalla stessa pagina potrete scaricare direttamente i file di REDmod, leggere la documentazione, oppure andare alle pagine relative su GOG, Steam e Epic Games Store.