Call of Duty Warzone Mobile annunciato ufficialmente, verrà presentato in un evento di Call of Duty

Call of Duty Warzone Mobile è stato annunciato ufficialmente da Activision Blizzard, dopo mesi di voci di corridoio e mezze conferme, in un video teaser che rimanda a un evento dedicato alla serie Call of Duty per la presentazione completa.

Call of Duty Warzone Mobile in un artwork

Fortunatamente non c'è molto da aspettare per saperne di più, poiché il cosiddetto Call of Duty Next si svolgerà il 15 settembre 2022. Includerà anche dettagli inediti su Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.

Activision Blizzard aveva annunciato a marzo 2022 di essere al lavoro su di una versione mobile di Warzone, ma da allora non se ne era saputo più nulla. All'epoca del gioco fu svelato il nome di lavorazione, Project Aurora, e nulla più, almeno in via ufficiale, perché nel corso dei mesi sono emersi diversi video della versione beta, in fase di test da maggio.

L'obiettivo è ovviamente quello di catturare un pubblico più ampio possibile. Più che chi gioca a Warzone sui sistemi da gioco dedicati, Call of Duty Warzone Mobile sembra rivolgersi ai giocatori di Call of Duty Mobile.

Per il resto, Call of Duty Warzone Mobile dovrebbe uscire entro il 2022 su sistemi iOS e Android.