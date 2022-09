DONTNOD ha firmato con Tiny Bull per un gioco di ruolo d'azione non annunciato

DONTNOD, lo studio di sviluppo cui dobbiamo tra gli altri Life is Strange, Remember Me e Vampyr, ha firmato un accordo di pubblicazione con Tiny Bull, uno studio di Torino, per un gioco di ruolo d'azione non ancora annunciato. Lo studio francese sarà coproduttore del gioco e avrà la proprietà intellettuale del titolo.

Un'immagine di Blind, uno dei titoli di Tiny Build

Tiny Bull è formato da quindici persone e sta lavorando a un'opera che mira a essere il più possibile originale e in linea con la visione e i valori di DONTNOD, la quale condividerà il suo know-how e la sua esperienza, maturata con i molti titoli sviluppati e lanciati, per supportare il nuovo titolo.

Il progetto, che ancora non è stato presentato, di cui quindi non si conosce il nome e alcun dettaglio, servirà a potenziare il portfolio di proprietà intellettuali di DONTNOD oltre i limiti dello sviluppatore, che finora le ha curate soltanto al suo interno.

Tiny Bullk è uno studio cui dobbiamo Omen Exitio: Plague, una storia interattiva ispirata ai racconti di Lovecraft davvero ben scritta, e Blind, un'avventura in prima persona per la realtà virtuale che usa l'ecolocazione per trasformare i suoi in immagini all'interno del gioco.