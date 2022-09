Splatoon 3: il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Splatoon 3 per farci presente che l'attesissimo gioco è disponibile da oggi per Nintendo Switch. Si tratta di un'altra esclusiva di peso in questo 2022 particolarmente ricco per i proprietari della console ibrida.

Il filmato dura 30 secondi e funge da introduzione al mondo di gioco e ai suoi personaggi. Non mancano alcune veloci sequenze di gameplay, tanto per far capire di cosa si sta parlando, ma l'obiettivo del video in sé sembra più essere quello di coinvolgere nel mood del gioco che di descriverlo per l'ennesima volta.

Tanta allegria e tanto colore, quindi, pur con un sottile retrogusto underground, come intuibile anche dalla breve e diretta descrizione ufficiale: Forma una squadra e splatta fino alla vittoria in Splatoon 3 per Nintendo Switch, ora disponibile!

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Splatoon 3, in cui abbiamo scritto:

Splatoon 3 è un gioco dall'indubbio fascino che dopo cinque anni prova a tornare alla ribalta con tante buone migliorie, ma senza quel salto di qualità e di contenuti che gli avrebbe permesso di lasciare nuovamente il segno. Un prodotto che sceglie di costruire il futuro della serie in piena continuità con il suo predecessore e con pochi timidi passi in avanti. Se vi siete divertiti con i precedenti è impossibile che non vi divertiate con questo, i nuovi arrivati non troveranno un benvenuto all'altezza, ma come gli altri prima di loro un'esperienza poliedrica, veloce, adatta sia a interi pomeriggi davanti alla televisione che a due match da tre minuti ciascuno sdraiati nel parco e collegati via telefono. Senza violenza gratuita e senza messaggi intimidatori... non è affatto poco.