Il Trono di Spade: trailer fan-made in Unreal Engine 5 immagina un gioco open world

TeaserPlay ha pubblicato un nuovo trailer fan-made dedicato a un gioco in Unreal Engine 5 ispirato a Il Trono di Spade. Il video ci mostra ambientazioni e personaggi.

Precisiamo che non si tratta di un vero gioco fan-made, ma solo di un trailer che mostra personaggi e ambientazioni non interagibili. La qualità media è buona, considerando che è un progetto realizzato senza l'obiettivo di diventare un vero prodotto commerciale.

A impressionare maggiormente sono i volti dei personaggi, molto dettagliati. Gli ambienti realizzati per questo trailer fan-made de Il Trono di Spade sono meno convincenti, ma sarebbero una perfetta base per un gioco vero: con qualche rifinitura, sarebbero ambientazioni incredibili anche dal punto di vista tecnico.

I giochi dedicati a Il Trono di Spade non mancano, ma nessuno ha mai proposto un progetto ad alto budget come quello immaginato da TeaserPlay. Ricordiamo che sono stati pubblicati un gioco di Telltale Games dedicato alla serie nel 2014, al quale si sommano alcuni giochi mobile che non hanno di certo attirato l'attenzione del pubblico più hardcore del mondo console e PC. Gli appassionati delle opere di George R.R. Martin possono però trovare il suo nome su Elden Ring: l'autore ha creato la mitologia alla base del gioco, a partire dalla quale Miyazaki e il suo team di FromSoftware hanno creato la lore e il resto del gioco.

Questo video è stato creato, ripetiamo, con Unreal Engine 5 e sfrutta le tecnologia di ray tracing, screen space reflections, Lumen e Nanite. Cosa ne pensate del lavoro svolto dal team di TeaserPlay?