NBA 2K23 bombardato di recensioni negative su Steam per la mancanza di caratteristiche next-gen

NBA 2K23 sta subendo un vero e proprio bombardamento di recensioni negative su Steam, motivate quasi tutte allo stesso modo: mancano le caratteristiche next-gen disponibili nelle versioni PS5 e Xbox Series X e S. Quindi niente grafica di ultima generazione, ma quella delle versioni PS4 e Xbox One.

Va detto che la maggior parte delle recensioni presenti per ora sulla piattaforma di Valve sono basate su dei tempi di gioco limitatissimi (alcune sono state scritte dopo venti minuti, giusto il tempo di avviarlo e configurarlo), quindi appaiono più una forma di protesta che una critica vera e propria alla qualità del gioco.

Tra le altre motivazioni dei voti negativi, comunque, spiccano il fatto che molti considerino NBA 2K23 un copia incolla di NBA 2K22 e la presenza di alcune delle mancanze storiche della serie, quantomeno su PC, come l'assenza di un sistema anti-cheat.

Infine c'è anche chi si lamenta per alcuni problemi di stuttering, nonostante disponga di un PC molto performante che in linea teorica dovrebbe far girare il gioco alla perfezione. Insomma, la partenza su PC per NBA 2K23 sembra essere tutta in salita, nonostante sia attualmente in prima posizione tra i videogiochi più venduti della piattaforma, subito sotto a Steam Deck. Vedremo se i futuri aggiornamenti miglioreranno il gioco e l'opinione dei giocatori PC.