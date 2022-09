Cyberpunk 2077, effetto Edgerunners: un milione di giocatori al giorno questa settimana

Cyberpunk 2077 sta sperimentando l'effetto positivo della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, che ha rilanciato la popolarità del gioco portando un milione di giocatori al giorno, fra vecchi e nuovi, a visitare Night City nell'ultima settimana.

Una prima avvisaglia di questo fenomeno l'abbiamo osservata quando il numero di giocatori di Cyberpunk 2077 su PC è quadruplicato, riportando il controverso titolo di CD Projekt RED vicino alla top 10 di Steam dopo diverso tempo.

"Ogni giorno di questa settimana Night City è stata visitata da un milione di giocatori, sia nuovi che vecchi", si legge nel post del team di sviluppo. "Volevamo approfittare di questa opportunità per ringraziarvi per essere stati con noi e aver giocato."

In realtà di motivi per tornare a Night City, quantomeno nella versione PC di Cyberpunk 2077, ce ne saranno a breve altri, e molto validi: il gioco sarà aggiornato per supportare Ray Tracing: Overdrive con RTXDI di NVIDIA, e le prime sequenze sono davvero uno spettacolo.