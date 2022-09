Cyberpunk 2077: il numero di giocatori PC è aumentato notevolmente dopo Edgerunners

Cyberpunk 2077 ha visto un nuovo aumento di giocatori su PC (via Steam), successivamente alla pubblicazione dell'update di Edgerunners e all'arrivo dell'anime su Netflix. Inoltre, recenti sconti potrebbero aver aiutato.

I dati provengono come sempre da SteamDB. Il sito ci mostra come tra il 9 e il 13 settembre 2022 il numero di giocatori di Cyberpunk 2077 su Steam viaggiava tra un minimo di 13.000 e un massimo di 28.000. Oggi, 16 settembre 2022, il minimo è stato 27.700 e il massimo (fino al momento della scrittura) di 46.500 giocatori.

Non si tratta tra l'altro di un'impennata solo di oggi. Il numero di giocatori attivi su Steam in Cyberpunk 2077 è aumentato in modo regolare dal 14 settembre. La crescita è visibile ed è altamente probabile che l'arrivo di nuovi contenuti dedicati a Edgerunners, così come la pubblicazione dell'anime su Netflix, abbiano spinto nuovi giocatori a comprare il gioco o vecchi utenti a ritornare a esplorare Night City.

Al momento della scrittura, Cyberpunk 2077 batte anche Path of Exile, Elden Ring, Terraria, Garry's Mod, Monster Hunter Rise, Red Dead Redemption 2, Yu-Gi-Oh! Master Duel - solo per citare qualche nome noto - in termini di giocatori attivi su Steam. Rimane comunque lontano dalla top 10, visto che è solo in 21° posizione. Per darvi un punto di riferimento, in prima posizione troviamo CS:GO a 938.000 giocatori, seguito da DOTA 2 a 772.000 e infine PUBG a 393.000 utenti.

Considerando la generale diffidenza verso Cyberpunk 2077 e il fatto che questi dati sono solo quelli PC/Steam, è chiaro che il gioco si trova in un buon momento: dovremo vedere quanto durerà.