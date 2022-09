Xbox Game Pass accoglierà Fuga Melodies of Steel 2, il primo capitolo è già disponibile

Tramite un nuovo articolo in lingua giapponese, viene confermato un nuovo gioco in arrivo su Xbox Game Pass: Fuga Melodies of Steel 2. Inoltre, il primo gioco è già disponibile sul servizio, da poco aggiunto in occasione del TGS 2022.

L'articolo è in lingua giapponese e, tramite una traduzione automatica, possiamo vedere che conferma la futura disponibilità di Fuga Melodies of Steel 2 su Xbox Game Pass. Inoltre, Hiroshi Matsuyama di CyberConnect2 spiega che in passato aveva definito incompatibile la saga e Game Pass, ma ora il suo punto di vista è cambiato.

La traduzione automatica non ci dà la sicurezza di quanto da lui detto nel dettaglio, ma probabilmente per molti giocatori l'unica cosa che conta è che Xbox Game Pass accoglie nuovi giochi e ottiene sempre quindi più valore.

Ricordiamo che Fuga Melodies of Steel 2 sarà disponibile nel 2023, solo in formato digitale, su Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Vi lasciamo alla lista dei giochi Xbox Game Pass annunciati durante la conferenza Xbox del TGS 2022.