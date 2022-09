Steam, classifica settimanale al 18 settembre: PlayStation si prende quasi metà Top 10

Tramite SteamDB abbiamo modo di vedere la classifica di vendita di Steam della settimana corrente (ovvero dal 12 al 18 settembre 2022). Tra le varie, possiamo notare che PlayStation si è presa quasi metà classifica. Ecco i prodotti più venduti su Steam:

Steam Deck Cyberpunk 2077 Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2 NBA 2K23 God of War Metal: Hellsinger Horizon Zero Dawn Complete Edition Days Gone Marvel's Spider-Man Remastered

Notiamo una serie di elementi. In prima posizione, senza sorprese, troviamo Steam Deck. La classifica è calcolate in base ai guadagni, non in base al numero di unità vendute. L'hardware costa ben di più del software, quindi è più facile salire in prima posizione. Più interessante invece è il fatto che Cyberpunk 2077 è il gioco più venduto della settimana, il che conferma che l'aumento di numero di giocatori (quadruplicato, in pratica) è conseguenza anche delle grandi vendite e non solo del ritorno di giocatori che già possiedono il gioco.

Spari ed esplosioni in Cyberpunk 2077

Parlando invece di PlayStation, vediamo che sono ben quattro i giochi presenti in classifica. La compagnia giapponese sta conducendo degli sconti su Steam, quindi non era impossibile prevedere questo risultato. Infine, non siate nemmeno stupiti dal fatto che Call of Duty Modern Warfare 2 appare due volte all'interno della classifica: non è un errore, semplicemente Steam cataloga in modo separato le varie edizioni di uno stesso gioco. Si tratta in altre parole della versione standard e della versione speciale dello sparatutto, entrambe già ampiamente preordinate dai giocatori.

Diteci, avete fatto qualche acquisto su Steam questa settimana?