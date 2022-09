PS VR2: lista degli oltre 40 giochi già confermati per il visore di PS5, video li mostra tutti

Tramite PSVR2 Without Parole abbiamo modo di vedere un video, disponibile poco sotto, che mostra gli oltre 40 giochi già confermati per PS VR2, il visore per la realtà aumentata di PS5. Ecco la lista dei giochi presenti nel video:

Aliens VR

Alvo

After Life

Among US VR

Blacktop Hoops

Black Trail VR

Cave Digger 2: Dig Harder

Demeo

Distortion VR

Do not Open

Engram

Firewall Ultra

The Exorcist: Legion VR - Sin

Firmament

Galaxy Kart VR

Ghostbusters VR

Ghosts of Tabor

Golf+

Green Hell VR

Hellsplit Arena

Horizon: Call of the Mountain

Hubris VR

Hyperstacks

Kayak VR: Mirage

Low-FI

Madison

Medieval Dynasty

No Man's Sky

Pavlov

Project Louisiana: The Bounds VR

Propagation: Paradise Hotel

Requisition VR

Resident Evil 4 Remake (non è chiaro se sarà il gioco completo)

Resident Evil Village

Runner

Saints & Sinners 2 Chapter 2

Samurai Slaughter House

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok

Soul of Kaeru

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

The Twilight Zone

Ultrawings 2

Volcanic Core

Wandering in Space

A questi si sommano poi una serie di giochi senza titolo ma confermati dai rispettivi sviluppatori per PS VR2. In poche parole, la console può certamente già contare su un buon numero di titoli.

Ricordiamo inoltre che PS VR2 dovrà contare unicamente sui titoli sviluppati in modo dedicato. PS VR2 non sarà infatti in grado di riprodurre i giochi del precedente visore di Sony. Possiamo vedere però che No Man's Sky sarà disponibile: questo significa che gli sviluppatori hanno realizzato una versione dedicata. Non è quindi impossibile che certi giochi vengano convertiti per il nuovo visore dai rispettivi autori.