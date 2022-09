PS VR2 non è compatibile con i giochi di PS VR: Sony lo conferma ufficialmente

Sony Interactive Entertainment ha ufficialmente confermato che PS VR2, l'headset per la realtà virtuale di PS5, non permetterà di riprodurre i giochi di PS VR. In altre parole, il visore non è retrocompatibile.

La conferma è stata data tramite un podcast, condiviso tramite il PS Blog. All'interno di questo, possiamo udire la seguente dichiarazione che vi proponiamo in traduzione: "I giochi di PS VR non sono compatibili con PS VR2 perché PS VR2 è creato per proporre una vera esperienza di nuova generazione in realtà virtuale."

Continua affermando: "PS VR2 ha funzioni molto più avanzate come i nuovi controller con feedback aptico, grilletti adattivi, tracciamento degli occhi, audio 3D. Questo significa che sviluppare i giochi di PS VR2 richiede un approccio completamente diverso rispetto a quelli dell'originale PS VR."

Questa è la motivazione data da Sony per il fatto che PS VR2 non sarà compatibile con i giochi dell'originale PS VR. Voi che ne pensate? È un problema per voi, oppure il nuovo visore ha valore soprattutto per i nuovi giochi e non quelli vecchi? Rimane comunque la possibilità (non ufficialmente confermata) che gli sviluppatori possano aggiornare i propri giochi con degli update gratuiti o a pagamento per renderli compatibili con il nuovo visore.

Vi lasciamo infine al nostro provato al TGS 2022 del nuovo visore per PS5, nel quale vi spieghiamo "In generale il primo e brevissimo incontro con PlayStation VR2 ha lasciato piacevolmente impressionati. Resta ancora da vedere quale sarà il prezzo di vendita di un visore che rappresenta indubbiamente un salto tecnologico importante rispetto al vecchio modello e, ovviamente, la quantità e qualità dei giochi sviluppati per PlayStation VR2 sarà determinante quando l'hardware verrà messo in commercio nel corso del 2023."