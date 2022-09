Xbox acquisterà altri team e compagnie, conferma Phil Spencer

Durante la recente intervista a CNBC, Phil Spencer ha confermato che Xbox non ha ancora finito con le acquisizioni, e ha intenzione di continuare a crescere con l'annessione di altri team e compagnie, in maniera simile a quanto stanno facendo anche i concorrenti.

Nella stessa intervista in cui ha confermato che Microsoft non ha intenzione di alzare il prezzo di Xbox Series X e Series S, Phil Spencer ha riferito che Microsoft non può pensare di poter rallentare dal punto di vista della competizione sul mercato. Il capo di Microsoft Gaming ha riferito che questo è un atteggiamento condiviso anche dai concorrenti, come Sony e Tencent.



"È un mercato molto competitivo, non penso che si possa premere pausa su qualcosa", ha riferito Spencer durante l'intervista. "Tencent è la compagnia specializzata in gaming più grossa sul pianeta oggi, e continuano a investire fortemente nei contenuti videoludici e negli sviluppatori". Ha poi aggiunto che "Sony è un business più grande di noi sul piano dei videogiochi oggi, e continuano a investire. È un mercato molto, molto competitivo e cerchiamo di rappresentare un elemento di rilievo all'interno di questo. Vogliamo fornire grandi contenuti ai giocatori e rimarremo attivi su questo fronte".

L'idea, dunque, è che Microsoft abbia intenzione di continuare a espandersi nell'ambito dei videogiochi, anche dopo la maxi-acquisizione di Activision Blizzard, in attesa che vada in porto. A questo proposito, abbiamo visto come la manovra sia passata alla fase due delle indagini nel Regno Unito, ricevendo peraltro il plauso di Sony che si è schierata fortemente a sfavore dell'acquisizione.