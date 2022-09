Ghost of Tsushima è stato fondamentale per portare Like a Dragon: Ishin in occidente

Sotto alcuni aspetti, Ghost of Tsushima è risultato fondamentale per l'idea di rilanciare Like a Dragon: Ishin e portarlo in occidente, ha spiegato il team responsabile della serie all'interno di Sega, riferendo come il successo del titolo Sucker Punch abbia convinto tutti a puntare sul progetto.

Yakuza: Shin è stato molto apprezzato in Giappone alla sua uscita nel 2014, ma Sega e RGG Studio erano rimasti piuttosto dubbiosi sulla possibilità che il gioco potesse avere un successo duraturo in occidente, o comunque convincente in termini commerciali.

Like a Dragon: Ishin!, un'immagine

Si trattava, prima di tutto, di un grosso e costoso lavoro di localizzazione da fare sul capitolo di una serie che non ha mai brillato per grandi vendite in occidente nemmeno per quanto riguarda i suoi capitoli maggiori.

A rendere complicata la questione, secondo Sega e RGG Studio, era anche il fatto di legarsi alla tradizione puramente nipponica, mettendo in scena eventi e ambientazioni storiche del Giappone, che secondo gli sviluppatori sarebbero potute sembrare eccessivamente "aliene" per gli occidentali.

Tuttavia, vista la ricezione di Ghost of Tsushima da parte di critica e pubblico in occidente, la mentalità è poi cambiata. "Abbiamo visto quanto è andato bene Ghost of Tsushima, ambientato in Giappone ma creato da americani, cosa che ci ha dato una certa sicurezza sul fatto che Ishin potesse fare bene anche in America", ha spiegato Masayoshi Yokoyama, RGG Studio chief ed Executive Producer, al sito Fanbyte.

D'altra parte, proprio Toshihiro Nagoshi, ex-director della serie Yakuza (ora uscito da Sega per fondare il proprio team indie) aveva riferito che Ghost of Tsushima aveva battuto gli sviluppatori giapponesi, dimostrando grande ammirazione per il gioco di Sucker Punch, che evidentemente ha fatto una grande impressione su tutto il team.