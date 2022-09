Xbox, Phil Spencer esclude l'aumento di prezzo: non sarebbe giusto, gli utenti sono in difficoltà

Phil Spencer ha escluso un aumento di prezzo per Xbox nel corso di un'intervista con CNBC, dicendo che non sarebbe la mossa giusta da fare in un momento di grande difficoltà per gli utenti.

Come ricorderete, il mese scorso Microsoft ha assicurato che il prezzo di Xbox Series X|S non salirà dopo il clamoroso annuncio dell'aumento di prezzo di PS5, e qui Spencer ha spiegato la questione più approfonditamente.

"Ci troviamo sempre a valutare il nostro business man mano che andiamo avanti, dunque è chiaro che non possiamo dire che qualcosa non accadrà mai", ha detto il CEO di Microsoft Gaming. "Tuttavia guardando alle nostre console oggi, crediamo che valore percepito sia estremamente importante e apprezziamo molto la posizione di Xbox Series S in tal senso."

"Dunque posso sicuramente dire che ad oggi non abbiamo alcuna intenzione di aumentare il prezzo delle nostre console. Pensiamo che in un momento in cui gli utenti si trovano nel periodo più difficile di sempre dal punto di vista economico, non sarebbe una mossa giusta."

