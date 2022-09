Suikoden HD Remaster annunciato da Konami al Tokyo Game Show 2022 [aggiornata]

Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è stato annunciato da Konami nel corso dello speciale evento di reveal sullo sfondo del Tokyo Game Show 2022. La raccolta uscirà nel 2023 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ricorderete che Konami ha rinnovato il trademark di Suikoden solo pochi giorni fa, il che ha suggerito appunto che il gioco misterioso della casa giapponese fosse appunto l'edizione rimasterizzata del suo classico jRPG.

Certo, la classificazione CERO Z 18+ faceva sperare in un altro annuncio, quello di Silent Hill, che neppure stavolta si è concretizzato, nonostante ormai i tempi dovrebbero essere maturi.

"Il destino di un eroe è scritto nelle Stelle. I leggendari videogiochi di ruolo Konami Suikoden I e Suikoden II sono stati rimasterizzati in HD!", si legge nella sinossi.

La storia di Suikoden I

Un eroe celebrato si trasforma in un violento tiranno, e un impero va incontro al declino. L'Esercito di Liberazione decide di ribellarsi a un dominio opprimente. Una per una, le 108 Stelle del Destino si uniscono per cambiare il corso della storia.

La storia di Suikoden II

Il nostro eroe e il suo amico Jowy sono membri della Brigata Giovanile Unicorno, che si è vista coinvolta in una lunga disputa di confine tra il regno di Highland e le città-stato di Jowstown.

Pochi mesi prima era stato siglato un trattato di pace tra le due forze, entrambe interessate a porre fine ai combattimenti. Tuttavia, sotto questa tregua covano le braci di una nuova guerra...