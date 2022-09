Suikoden: Konami rinnova il trademark, possibile annuncio al Tokyo Game Show 2022?

Quando si parla di Konami ed eventi speciali come il Tokyo Game Show 2022, è facile abbandonarsi alle fantasie su possibili ritorni del suo immenso catalogo e in questo caso il rinnovo del trademark di Suikoden non può non far pensare a possibili novità in arrivo sulla serie.

In verità, come ben sappiamo, è anche molto facile rimanere delusi per quanto riguarda il publisher in questione, vista la sua reticenza a rilanciare gli storici titoli del suo grande catalogo, dunque prendiamo tutto con molta cautela.

Suikoden, immagine dal primo capitolo

In ogni caso, Konami ha effettivamente rinnovato il marchio Suikoden in questi giorni, dunque in vista del TGS 2022, anche se probabilmente questo non significa nulla.

Il più delle volte, una manovra del genere è semplicemente una procedura cautelativa standard per rinnovare i diritti su un marchio prima che scadano, e il fatto che sia avvenuta a breve distanza dalla maggiore fiera di settore giapponese potrebbe essere una semplice coincidenza.

D'altra parte, non è escluso che possa essere prevista qualche iniziativa riguardante la serie, anche semplicemente una riedizione in qualche forma: Suikoden è un RPG di stampo nipponico con alcune peculiari caratteristiche (prima fra tutte l'enorme quantità di personaggi arruolabili nel proprio party) che l'hanno reso particolarmente amato e ricordato dai giocatori.

C'è da dire che, secondo quanto riferito da Konami stessa, il publisher sembra sia destinato ad annunciare un nuovo gioco da "una serie molto amata", dunque Suikoden potrebbe rientrare fra le possibilità, anche se in molti pensano a Silent Hill. Volendo trovare un indizio, si può dire che la persona chiamata ad annunciare questo nuovo gioco pare sia Yuki Kaji, che ha fatto parte del cast di doppiatori in ben tre capitoli della serie.