Arcane ha vinto il premio Emmy per la migliore serie animata

Arcane ha vinto ancora, conquistando il premio Emmy nella categoria "Outstanding Animated Program", ovvero migliore serie animata, durante la cerimonia Creative Arts nelle ore scorse e battendo una folta concorrenza.

Si tratta, peraltro, della prima volta che uno show prodotto per essere trasmesso in streaming conquista il premio in questione, secondo quanto riferito da Deadline. Tra i concorrenti, in questa edizione c'erano anche Bob's Burgers, Rick and Morty, The Simpsons e What If...? Candidati nella stessa categoria.



Arcane è riuscito a prevalere su tutti gli altri, confermando la grande risposta della critica all'ottima produzione di Riot e Netflix, con il premio che è stato ritirato dal co-creatore Christian Linke, il quale ha parlato anche di videogiochi nel discorso di ringraziamento.

"Grazie per questo, è un grande risultato per noi che veniamo dai videogiochi. È stato fantastico vedere il mondo abbracciare i nostri personaggi e le nostre storie, dunque grazie anche a Netflix per aver creduto in noi dall'inizio e grazie a Riot Games, che ha lavorato alla proprietà intellettuale intera... e poi grazie a tutte le persone che sono state con noi nel gioco League of Legends per gli ultimi 12 anni, rendendolo grande com'è adesso".

Animata da Fortiche Productions, Arcane è una serie animata incentrata sul mondo di League of Legends, che racconta varie vicende di Piltover e dell'underground di Zaun, concentrandosi nella prima stagione soprattutto sulla storia delle sorelle Jinx e Vi ma toccando anche diverse altre storie collegate. Nel frattempo, Netflix ha confermato la Stagione 2 di Arcane, di cui attendiamo informazioni nel prossimo periodo.