Arcane, stagione 2 confermata, nonostante i tagli di Netflix al settore animazione

La seconda stagione di Arcane, la serie animata tratta dal MoBA League of Legends, è stata confermata da Riot Games. Molti la davano per scontata, ma i recenti tagli operati da Netflix al settore dell'animazione ha rimesso in discussione moltissime cose.

Come saprete, i risultati di Netflix del primo trimestre 2022 sono stati molto deludenti, tanto da aver prodotto un vero e proprio tonfo in borsa. Le previsioni parlavano di una crescita di abbonati di 2,5 milioni di unità, ma la realtà li ha visti calare di 200.000 a causa della sospensione del servizio in Russia.

Dopo la perdita di 54 miliardi di dollari di valore in un solo giorno, il 20 aprile 2022, la compagnia ha deciso di prendere delle misure drastiche, tagliando alcuni ruoli chiave e cancellando delle serie in arrivo. Tra i tagli quello di Phil Rynda, il Director of Creative Leadership and Development for Original Animation, e di tutto il suo staff, con la cancellazione di progetti quali Bone e The Twist.

Molti hanno temuto che anche altre serie facessero la stessa fine, come Arcane, ma non sarà così. La prima stagione ha avuto un grande successo, vincendo anche diversi premi, e non sarà eliminata. Inoltre, stando a Riot Games, la natura dell'accordo tra le due compagnie ha preservato Arcane da ogni rischio. Di base la serie è prodotta dalla software house, con Netflix che si occupa soltanto della distribuzione. Insomma, per ora è al sicuro.