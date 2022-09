Zelda: Heroes of Hyrule era un progetto proposto da Retro Studios, team di Metroid Prime

Sono emersi nuovi dettagli sul progetto su Zelda proposto da Retro Studios, il team di Metroid Prime, in passato a Nintendo, che a quanto pare doveva chiamarsi Zelda: Heroes of Hyrule e presentarsi come un gioco spin-off della serie principale.

La nuova puntata di DidYouKnowGaming, canale YouTube specializzato nella ricerca di informazioni sulla storia delle produzioni videoludiche e i retroscena dell'industria, ha riportato alcuni nuovi dettagli su questo misterioso progetto di Zelda da parte di Retro Studios, che era già emerso in passato tra le voci di corridoio.

A quanto pare, il gioco in questione esisteva davvero e doveva chiamarsi The Lèggendo of Zelda: Heroes of Hyrule, uno spin-off che Retro aveva proposto a Nintendo e su cui aveva iniziato a lavorare, prima che il tutto venisse poi interrotto dalla compagnia.

La cosa particolarmente interessante è data dal fatto che sarebbe dovuto trattarsi di un RPG strategico, con un'impostazione che viene descritta come simile a Final Fantasy Tactics.

Si sarebbe dunque trattato di un gioco profondamente diverso dalla serie standard di Zelda: la storia doveva incentrarsi su tre personaggi, un Goron, uno Zora e un Rito, incaricati di salvare Link dopo che questi è stato imprigionato da Ganon. Il racconto si sarebbe poi dovuto spostare 100 anni dopo questa impresa riuscita, con Link diventato vecchio e proprietario di un negozio di antiquariato, ma le altre informazioni sulla storia non sono visibili.



Del gioco sono emersi alcuni artwork e concept preparatori, ma sembra che lo sviluppo fosse avanzato fino a uno stato giocabile del prototipo, prima che il tutto venisse accantonato. Retro Studios è attualmente al lavoro su Metroid Prime 4, che evidentemente sta attraversando uno sviluppo alquanto travagliato visto il cambio di team e il fatto che non se ne sia più saputo nulla dall'annuncio a oggi, dopo cinque anni.