Tutto questo ha reso la torrida estate un periodo molto attivo sul fronte dei videogiochi e la cosa si è riflessa anche nell'elezione del gioco del mese di agosto, che nonostante il risultato univoco ha comunque dato vita a una lotta piuttosto serrata tra i numerosi concorrenti in gara. Vediamo dunque come sono andate le cose.

È stato un agosto ricco di nuove proposte, ma anche di ritorni importanti, tra conversioni, riedizioni, seguiti e remake, in generale fornendo giochi indirizzati a una pluralità di gusti. In mezzo a tutto questo, si è trattato anche del mese della Gamescom 2022, dunque un periodo sicuramente ricco di novità anche al di fuori della mera questione sulle uscite del mercato.

Nonostante si tratti di un mese solitamente non troppo ricco di novità, rappresentando proprio l'apice dell'estate, questo agosto 2022 ha portato con sé diversi giochi interessanti, che hanno reso piuttosto vivace anche la tradizionale elezione del gioco più significativo del mese, comunque conclusasi con un risultato univoco e indiscutibile: Immortality è il gioco del mese di agosto 2022 sia per i lettori che per la redazione di Multiplayer.it. D'altra parte, anche le valutazioni del gioco parlano chiaro, con molte testate internazionali che l'hanno definito il nuovo capolavoro di Sam Barlow, cosa che lo rende un evento di una certa portata in questo ultimo scorcio di estate videoludica. In ogni caso, la concorrenza non è mancata e il catalogo di giochi usciti nel corso del mese ha dimostrato ancora una volta una certa vitalità del mercato.

La terza posizione emerge un po' a sorpresa, ma non più di tanto a vedere il soggetto in questione: si tratta di Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation , un gioco che riesce a catturare perfettamente lo spirito dell'estate e fonderlo con le note malinconiche di certi anime nipponici classici, dando origine a un'esperienza davvero fantastica.

Il secondo posto è arrivato al termine di una lotta serrata, decisa per un pugno di voti: vi troviamo Cult of the Lamb , che si è rivelato uno dei giochi più interessanti del mese di agosto 2022, così come era emerso anche nel periodo di avvicinamento alla sua uscita. Il particolare action roguelike con elementi gestionali da parte di Massive Monster ha subito attirato l'attenzione di tutti, e le fasi di prova preliminare hanno aggiunto ulteriore hype alla sua attesa. Infine, la versione definitiva si è poi rivelata veramente valida e questo strano ibrido è emerso come uno dei migliori giochi dell'estate, superato solo da Immortality.

Come le opere precedenti di Sam Barlow, si tratta di un'avventura tutta costruita sulla necessità d'indagare visionando spezzoni di filmati live action, alla ricerca d'indizi e particolari da approfondire in modo da comporre un complesso puzzle di prove, tracce ed elementi che possano ricostruire la storia della misteriosa scomparsa dell'attrice Marissa Marcel. È un meccanismo strano e affascinante, che merita davvero di essere provato.

C'è stato un notevole testa a testa fino a un certo punto, durante la votazione interna, ma alla fine il risultato è stato netto: Immortality è emerso chiaramente come il gioco del mese di agosto 2022 per la redazione di Multiplayer.it . D'altra parte, anche la nostra recensione di Immortality parla chiaro, facendo emergere tutta l'unicità e lo spessore di questa particolare esperienza videoludica.

La scelta dei lettori

Marvel's Spider-Man è finalmente arrivato anche su PC

Anche la votazione da parte dei lettori di Multiplayer.it è stata piuttosto combattuta, come dimostrano i risultati del sondaggio. Alla fine, anche in questo caso Immortality è risultato essere il gioco del mese di agosto 2022, ma non senza dare origine a un'accesa rivalità tra diversi concorrenti, confermandosi solo per un soffio al primo posto. Non c'è stato molto tempo per provarlo, essendo uscito praticamente alla fine del mese, dunque il voto è stato probabilmente un misto tra curiosità, aspettative e fascino emerso fin dalle prime ore di gioco, con il lancio su Game Pass che probabilmente ha contribuito ad allargare l'utenza di questo particolarissimo titolo, ma la vittoria è sicuramente meritata, come abbiamo potuto vedere. L'animosità dello scontro risulta evidente anche dal fatto che in seconda posizione troviamo un pari merito tra due giochi, separati di due soli punti percentuale dal primo posto.

Sul secondo gradino del podio troviamo sia Cult of the Lamb che Marvel's Spider-Man in versione PC: il primo replica dunque lo stesso risultato ottenuto anche nella votazione redazionale, confermandosi uno dei giochi più apprezzati del mese di agosto 2022. La particolarità del suo gameplay composito, che unisce gli scontri hack and slash ad elementi gestionali dati dalla costruzione di una sorta di culto distorto, inquietante ma anche irresistibilmente "kawaii", è risultata vincente anche presso i lettori.

Two Point Campus si trova meritatamente tra i giochi più apprezzati dell'estate

D'altra parte, era difficile che non emergesse anche Marvel's Spider-Man al suo approdo su piattaforma PC, visto l'enorme successo di pubblico raggiunto già su PlayStation.

In terza posizione è infine giunto un altro titolo assolutamente da non sottovalutare: Two Point Campus, il nuovo strategico/gestionale da parte di Two Point Studio che ha ulteriormente perfezionato la sua formula con questo ottimo titolo.