Le notizie più importanti della settimana del 4 settembre

Sono tuttavia accadute anche diverse altre cose dopo la chiusura della Gamescom 2022: dalle curiosità su Destiny 2, Pokémon e Minecraft alle ormai immancabili dichiarazioni relative a ciò che accadrà alla serie di Call of Duty una volta che Microsoft avrà finalizzato l'acquisizione di Activision Blizzard, passando infine per The Last of Us Parte 1, Halo Infinite, FIFA 23 e The Callisto Protocol.

Mentre sui social spuntano come funghi i reaction video, che stanno trasformando rapidamente la questione in un buffo meme, Bungie ha comunicato di essere al corrente dell'inconveniente e di star lavorando per risolverlo con un aggiornamento. Fino ad allora meglio abbassare il volume del televisore o delle cuffie se vi trovate ad affrontare Golgoroth.

Un tempo si usava terrorizzare l'occidente, ora invece a essere terrorizzati sono i giocatori di Destiny 2, a causa dell' urlo di un boss legato a un curioso bug: quando determinate condizioni si verificano, il potente Golgoroth comincia a gridare e non si ferma più, mettendo a dura prova le orecchie degli utenti per via di un clamoroso sbalzo nei livelli di volume.

Detto questo, è chiaro che Call of Duty sarà disponibile su Xbox Game Pass con Overwatch, Diablo e gli altri giochi Activision Blizzard : si tratta di una condizione naturale per tutte le produzioni degli Xbox Game Studios e non si faranno eccezioni, anche perché l'obiettivo della casa di Redmond è proprio quello di rinforzare il proprio catalogo per far crescere il numero degli abbonati .

Si torna a parlare di Call of Duty e Xbox Game Pass , e non potrebbe essere altrimenti: si tratta di due aspetti chiave dell' acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft , tanto che Phil Spencer ha scritto a Jim Ryan per rassicurarlo sul fatto che lo sparatutto sarà pubblicato su PlayStation anche a operazione ultimata, e per diversi anni ancora.

Siete fan di Pokémon? Allora vi incuriosirà sapere che Kadabra potrebbe tornare presto con una nuova carta , dopo vent'anni di ban dovuti alla causa legale fra The Pokémon Company e l'illusionista Uri Geller , che aveva citato in giudizio l'azienda per via del fatto che il personaggio sembrava ispirato alle sue fattezze, determinandone così la rimozione.

The Last of Us Parte 1, un video spiega perché è un remake e non una remaster

The Last of Us Parte 1, Joel

The Last of Us Parte 1 è un remake e non una remaster, spiega un nuovo video di Naughty Dog che ovviamente ha fatto discutere. Le argomentazioni del team di sviluppo sono chiare: ogni singolo elemento del gioco è stato sostituito con una versione migliorata, gli scenari vantano un aspetto sostanzialmente diverso, i personaggi possono contare sugli stessi dettagli delle loro controparti in The Last of Us Parte 2 e la direzione artistica in generale è cambiata.

Insomma, sebbene la storia sia la stessa e ci siano state poche modifiche al gameplay, visto che introdurre il repertorio visto nel seguito avrebbe inevitabilmente portato a dei problemi rispetto alle meccaniche originali, quello che è arrivato nei negozi due giorni fa è di fatto un rifacimento, pensato anche e soprattutto per chi non ha ancora sperimentato la drammatica avventura di Joel ed Ellie. L'avete letta la nostra recensione di The Last of Us Parte 1, sì?