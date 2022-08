Destiny 2: l'urlo di un boss sta terrorizzando i giocatori, Bungie corre ai ripari

A causa di un bug, uno dei boss del rinnovato raid La Caduta di un Re di Destiny 2 emette un urlo dal volume estremamente elevato che sta terrorizzando i giocatori. Bungie sta già lavorando a una soluzione.

Il nemico in questione è il temibile Golgoroth del raid La Caduta di un Re, disponibile da pochi giorni su Destiny 2. Come tanti altri boss delle Incursioni dell'MMO, se i giocatori falliscono nel compiere le meccaniche specifiche dello scontro avviene il classico "wipe", ovvero il game over istantaneo per tutta la squadra.

A causa di un bizzarro bug quando questo accade Golgoroth emette un urlo assordante che mette a dura prova i timpani dei giocatori, oltre che far prendere un gran bello spavento quelli che non sono a conoscenza di questo problema, il che ha dato vita a una serie di video reaction, come quelli nel tweet qui sotto (occhio al volume dell'audio).

Con un post su Twitter, Bungie ha affermato di essere a conoscenza del problema e in attesa di pubblicare un fix propone una semplice soluzione "fai da te": abbassare il volume di gioco quando si affronta Golgoroth.

Rimanendo in tema, la scorsa settimana Bungie ha presentato l'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2 in dirittura d'arrivo il prossimo anno e un collaborazione crossover con Fortnite.