Destiny 2 L'Eclissi: data di uscita e trailer svelati ufficialmente

Durante l'evento ufficiale dedicato a Destiny 2, abbiamo avuto modo di scoprire la data di uscita di L'Eclissi, la nuova espansione dello sparatutto di Bungie. La data da segnarsi sul calendario è il 28 febbraio 2023. Il pre-ordine è già disponibile. Potete vedere il trailer qui sopra.

La descrizione ufficiale di Destiny 2 L'Eclissi recita: "I vetri infranti scintillano alla luce delle stelle. I soldati della Legione d'Ombra combattono con i Guardiani sotto le ombre inconfondibili della flotta in alto: il Testimone e il suo più recente discepolo sono qui. Trova la forza nella Luce, armati di Tenebre e scruta oltre il velo mentre alzi la posta in gioco in una campagna già indimenticabile. Ritorna la modalità Leggendaria."

"Viaggia verso una destinazione diversa da tutte quelle che hai esplorato in Destiny 2. Incrociatevi con agghiaccianti Tormentatori e valorosi Cloud Striders, unitevi alla lotta contro la Legione Ombra e impedite la devastazione nella città segreta tecnologicamente avanzata di Neomuna."

Il trailer cinematografico ci permette di vedere alcuni scorci di Neomuna, la nuova ambientazione di Destiny 2 L'Eclissi. Tra le novità confermate per L'Eclissi vi è anche un nuovo rampino, disponibile per tutte e tre le classi.

Diteci, cosa ne pensate di Destiny 2 L'Eclissi?