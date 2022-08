Dead Island 2 compare sulla dashboard di Xbox, annuncio alla Gamescom probabile

Dead Island 2 sembra sia comparso anche all'interno della dashboard di Xbox, in base ad alcune testimonianze, rilanciando l'idea che l'annuncio del gioco possa arrivare nel corso della Gamescom 2022, come emerso già in precedenza.

Sembra esserne piuttosto sicuro il solito giornalista/insider Tom Henderson, che aveva già riferito in passato della possibilità che Dead Island 2 potesse tornare a farsi vedere in occasione della Gamescom 2022, ma lo screenshot postato sembra incrementare la consistenza della voce di corridoio.



La tile visibile nella homepage di Xbox rimanda a una pagina ufficiale per il preorder di Dead Island 2 per Xbox, e sebbene la foto non sia al momento verificabile, una nuova presentazione del gioco a questo punto è molto probabile. Ricordiamo che Dead Island 2 venne annunciato nel lontano 2014 ma da allora ha attraversato una genesi estremamente complessa.

Lo sviluppo è passato attraverso vari team ma da un po' di tempo a questa parte i lavori dovrebbero essersi stabilizzati presso Dambuster Studios, rendendo probabile una nuova presentazione e forse qualche aggiornamento sull'uscita effettiva del gioco.

Gli indizi puntano dunque sulla presenza di Dead Island 2 alla Gamescom 2022, e più precisamente all'Opening Night Live di questa sera, che ovviamente seguiremo in diretta anche qui su Multiplayer.it, con partenza fissata per le ore 20:00.