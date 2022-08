Dead Island 2 sarà all'Opening Night Live della Gamescom 2022, secondo Tom Henderson

Dopo il clamoroso leak di Amazon di poche ore fa, ora Tom Henderson afferma su Twitter che Dead Island 2 verrà presentato, per la seconda volta, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 del 23 agosto.

Come riportato in una precedente notizia, Amazon poche ore fa ha condiviso prima del tempo la data di uscita, immagini e dettagli inediti di Dead Island 2, suggerendo una ri-presentazione in pompa magna nel corso dei prossimi giorni.

Tom Henderson nel tempo si è dimostrato una fonte di informazioni piuttosto affidabile, il che tuttavia non significa che dovreste fidarvi ciecamente di ogni sua soffiata. Per scoprire la verità comunque non dovremo attendere a lungo: l'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è fissato alle 20:00 italiane di martedì 23 agosto.

Giusto pochi minuti fa Tom Henderson ha condiviso anche un'altra soffiata di grande importanza: a quanto pare l'annuncio ufficiale dell'ingresso di Death Stranding nel PC Game Pass potrebbe avvenire durante la giornata di venerdì 19 agosto 2022.