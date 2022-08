Dead Island 2: data di uscita, immagini e dettagli su Amazon

Dead Island 2 è comparso nel listino di Amazon con una data di uscita fissata al 3 febbraio 2023, nuove immagini e dettagli inediti, nello specifico una sinossi che fa luce sulla storia e l'ambientazione del gioco.

Ripresentato entro la fine del 2022 per un report, Dead Island ci porterà a Los Angeles, in California, dopo la diffusione di un misterioso virus che ha trasformato la maggior parte della popolazione in feroci zombie.

La città è in quarantena e l'esercito si è ritirato, ma il nostro personaggio è ancora vivo, immune al virus e dotato di capacità speciali come altri sopravvissuti che si trovano a combattere per il futuro dell'umanità.

"La celebre saga zombie torna con una peculiare formula in grado di miscelare horror, umorismo nero e massacri di non-morti, il tutto nell'ambito di un'appassionante avventura", recita la sinossi di Dead Island 2.

A questo punto esiste la concreta possibilità che Deep Silver presenti nuovamente il gioco alla Gamescom 2022.