One-Punch Man: la Stagione 3 dell'anime è confermata, nuove informazioni in arrivo presto

La Stagione 3 di One-Punch Man è stata ufficialmente confermata. L'anime proseguirà con nuovi episodi e gli appassionati potranno di nuovo vedere l'uomo più forte del mondo mettersi alla prova con nuovi nemici.

L'informazione è stata condivisa tramite il sito ufficiale giapponese dell'anime di One-Punch Man. Viene detto, secondo la traduzione dal giapponese all'inglese di Twininfinite.net, che è in produzione e che il team al lavoro è diverso da quello della seconda stagione. Non sappiamo però chi si sta occupando della Stagione 3.

Inoltre, non è stata confermata una data di uscita per la Stagione 3 One-Punch Man. Sappiamo però che saranno svelate nuove informazioni tra non molto tempo.

Locandina di One-Punch Man Stagione 3

Come potete vedere qui sopra, è stata condivisa anche un'immagine realizzata da Osamu Kubota, la persona a capo del design dei personaggi per le prime due stagioni. Possiamo vedere Saitama e Garou, con un tre che appare di fronte a loro.

La prima stagione di One-Punch Man è stata distribuita nel 2015. È stata profondamente apprezzata dagli appassionati. La seconda stagione è invece stata mediamente più criticata della prima, soprattutto per l'inferiore qualità delle animazioni. La serie rimane comunque popolare e la terza stagione potrebbe essere un grande successo.

