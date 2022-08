Cyberpunk Edgerunners: data di uscita della serie anime di Netflix, CD Projekt e TRIGGER

Netflix ha confermato la data di uscita della serie anime Cyberpunk Edgerunners. Il giorno da segnarsi sul calendario è il 13 settembre 2022. La serie ha luogo a Night City, ambientazione del gioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 20077.

L'annuncio è avvenuto (anche) tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Il tweet include anche un'immagine che fa da locandina per la serie TV animata. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è realizzato da TRIGGER, autore di molti prodotti di successo come Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia e non solo.

Cyberpunk Edgerunner sarà diviso in dieci episodi in questa prima stagione. La trama segue le vicende di un ragazzo di strada che tenta di sopravvivere a Night City, la città futuristica dominata dalla tecnologia e dalle multinazionali. Le modificazioni corporee sono all'ordine del giorno e il protagonista rischia tutto per diventare un "edgerunner" (da qui il sottotitolo della serie): parliamo di un fuorilegge che lavora come mercenario.

Cyberpunk Edgerunners sarà quindi disponibile alla visione tra circa un mese. Lo show si è più volte mostrato in questi mesi con vari trailer, come la sequenza d'apertura con la musica dei Franz Ferdinand e un più classico trailer di presentazione in italiano.

