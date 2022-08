Embracer: un gioco AAA ha cambiato team, ma non subirà ritardi; per i fan è Star Wars KOTOR Remake

Embracer Group ha quest'oggi annunciato l'acquisizione di varie compagnie e confermato una serie di progetti in sviluppo, ma ha anche annunciato che uno dei giochi AAA interni ha subito un cambio di team. Il Gruppo ritiene inoltre che questo non causerà ritardi. Secondo i fan, potrebbe trattarsi di Star Wars KOTOR Remake.

L'informazione è stata condivisa tramite un report finanziario di Embracer dove possiamo leggere le seguenti parole, in traduzione: "Uno dei progetti AAA del Gruppo è passato a un altro studio del Gruppo. Questo è stato fatto per garantire che il livello di qualità sia al livello richiesto per il titolo. Non prevediamo ritardi materiali per il titolo a causa di questa transizione."

Come vedete non ci sono riferimenti specifici e ufficialmente potrebbe essere uno dei moltissimi giochi interni di Embracer Group. L'informazione è rapidamente stata condivisa anche su ResetEra dove gli utenti speculano che potrebbe essere Star Wars KOTOR Remake.

Alcuni dei giochi di Embracer

Di più, si specula anche che Star Wars KOTOR Remake sia ora completamente in mano a Saber Interactive e non più ad Aspyr. Saber Interactive è lo sviluppatore di Evil Dead The Game, World War Z e non solo. Secondo le informazioni più recenti, Saber Interactive lavora come team di sostegno di Aspyr. Ripetiamo che si tratta di pure speculazioni e rumor: non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Chiaramente il tempismo è "sospetto" considerando che da poco abbiamo scoperto che Star Wars KOTOR Remake è in difficoltà. I report parlavano di un rimando a tempo indeterminato, addirittura: forse il cambio di team si è rivelato necessario per far proseguire il progetto. Per ora non abbiamo informazioni ufficiali, però, quindi dovremo attendere conferme o smentite.

Nel frattempo, vi ricordiamo tutte le compagnie appena comprate da Embracer Group.