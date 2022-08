Embracer Group: tanti annunci alla Gamescom 2022, 220 giochi in sviluppo, 25 tripla A

Embracer Group ha rivelato nell'ultimo report fiscale che farà tanti annunci alla Gamescom 2022 e che ha al momento 220 giochi in sviluppo, di cui 25 tripla A in arrivo entro l'anno fiscale 2025/2026.

A poche ore dall'ufficializzazione dell'acquisizione di Tripwire, Limited Run Games e altre sei aziende, Embracer Group sta tirando le somme delle operazioni effettuate finora e si aspetta una crescita pari al 25-30% nell'ambito dell'intero anno fiscale.

Saints Row, in uscita il 23 agosto, si pone come il progetto più importante di questo periodo per il publisher. A quanto pare l'entusiasmo dei fan della serie è alle stelle e i preorder procedono come da aspettative.

Come detto, Embracer Group ha in cantiere oltre 220 giochi, fra cui 25 tripla A. Ci sono però produzioni in arrivo a breve: due titoli tripla A verranno pubblicati entro la fine dell'anno, il secondo dei quali dovrebbe essere molto atteso e verrà annunciato presto.

In generale, dopo gli annunci del THQ Nordic's Digital Showcase assisteremo a nuovi, importanti reveal nel corso della Gamescom 2022.