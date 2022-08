Xbox Cloud Gaming, supporto per mouse e tastiera in arrivo a breve?

Xbox Cloud Gaming supporterà a breve mouse e tastiera all'interno di una selezione di giochi: lo suggerisce l'ultimo aggiornamento dell'applicazione per PC, che include ora una barra della ricerca e nuove icone.

Cresciuto del 1800% nell'ultimo anno in termini di ore di utilizzo, Xbox Cloud Gaming si prepara insomma a offrire un'esperienza ancora più completa, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità per il supporto di questi dispositivi.

Al momento cercando i titoli compatibili con mouse e tastiera sembra vengano fuori soltanto Psychonauts 2 e Sea of Thieves, dunque è piuttosto evidente che ci troviamo di fronte a una feature in lavorazione.

Detto questo, la possibilità di giocare con mouse e tastiera determinate tipologie di giochi, vedi ad esempio strategici e gestionali, rappresenta una freccia in più nell'arco della piattaforma streaming di Microsoft, inclusa nel servizio Xbox Game Pass Ultimate.