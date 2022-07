Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bloccato e rinviato indefinitamente, per Schreier

Grossi problemi in casa Aspyr su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, l'interessante progetto in esclusiva per PS5 e PC, che a quanto pare è stato rinviato in maniera indefinita, con lo sviluppo che si trova attualmente in pausa in attesa di risolvere vari inconvenienti interni, secondo Bloomberg.

In base a quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg, che si riferisce a fonti interne interrogate sulla questione, sembra che il team Aspyr Media si trovi attualmente in una fase di stallo, senza alcuna sicurezza su come portare avanti il progetto Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.



Sembra che l'art director Jason Minor e il design director Brad Prince siano stati licenziati in maniera improvvisa, entrambi nel corso di questo mese, e lo sviluppo si trovi ora nel caos totale. In una serie di incontri che si sono tenuti nel corso di luglio, i due responsabili di Aspyr hanno riferito agli sviluppatori che il progetto deve essere messo in pausa, mentre la compagnia cerca nuove figure per portare avanti il lavoro.

Sembra che il 30 giugno 2022 Aspyr avesse preparato una demo del gioco, uno "spaccato verticale" in grado di mostrarne contenuti e caratteristiche, da sottoporre a Lucasfilm Ltd e Sony, i partner del progetto. Gli sviluppatori erano piuttosto fiduciosi di quanto raggiunto e confidavano nei risultati della demo, dunque lo sviluppo degli eventi ha colto tutti di sorpresa.

La settimana seguente, Aspyr ha licenziato il design director e l'art director, nessuno dei due ha commentato ufficialmente ma il secondo, in base ad alcuni post sui social, ha fatto intendere che il licenziamento è giunto in maniera decisamente improvvisa e inaspettata.

Secondo una fonte vicina alla questione, che ha seguito le discussioni in corso all'interno del team, sembra che la demo abbia richiesto una quantità sproporzionata di risorse, tempo e denaro per essere portata a termine e che l'attuale corso del progetto non sia effettivamente sostenibile dal team. Un altro punto problematico sarebbe la timeline, con previsioni sui tempi di sviluppo alquanto sballate: mentre la linea ufficiale del team era, in precedenza, il fatto di poter rilasciare il gioco per la fine del 2022, gli sviluppatori riferiscono che un periodo di uscita più probabile potrebbe essere il 2025.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è stato una delle maggiori sorprese al PlayStation Showcase di settembre 2021, dove è stato presentato con un teaser trailer come un'esclusiva PS5 e PC (temporale). Il progetto è sembrato subito un enorme salto di qualità per Aspyr, fino a quel punto specializzata soprattutto in porting e supporto allo sviluppo. Di recente ha ricevuto l'aiuto di Saber Interactive, ma sembra che non sia bastato a risolvere i problemi, almeno stando a quanto riferito da Bloomberg.