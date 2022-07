Pokémon: il cosplay di Misty da Missbrisolo sprizza vivacità e allegria

Pokémon è sempre una serie molto gettonata dalle cosplayer, nonostante il fatto che i personaggi umani siano, generalmente, meno carismatici delle creature, tuttavia ci sono alcuni allenatori ormai entrati a far parte della cultura popolare ormai, come dimostra questo cosplay di Misty, da parte di Missbrisolo.

La modella in questione riprende lo stile classico del personaggio con la "divisa" storica di Misty, compagna di viaggio di lungo corso del protagonista Ash. La capopalestra di Celestopoli, è presente nelle avventure di Pokémon fin dalla prima serie animata, ambientata nella regione di Kanto.

Anche in questo caso, come spesso accade, l'interpretazione di Missbrisolo restituisce un'immagine decisamente più adulta rispetto alla Misty originale, ma nonostante tutto resta invariato lo spirito vivace e allegro che è tipico del personaggio, riprodotto davvero con grande efficacia dalla modella in questo nuovo set di foto, che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti una versione della celebre allenatrice da grande.

Misty è specializzata in pokémon di tipo acqua e qui viene rappresentata con la sua tenuta classica: canottiera gialla, pantaloni corti di jeans, bretelle rosse e l'iconica capigliatura rossa con coda sbarazzina riprodotta in maniera perfetta. Non manca anche l'inseparabile Togepi, il Pokémon che solitamente viene rappresentato a fianco della ragazza come inseparabile compagno di avventure, qui presente in formato peluche.