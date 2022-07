Phil Spencer attende God of War: Ragnarok e svela alcuni giochi preferiti

Phil Spencer è sempre un tipo che non si tira indietro quando si tratta di parlare di videogiochi, e dimostra spesso di essere un grande appassionato, dunque è interessante vedere le sue risposte a una sorta di mini-intervista pubblicata su Twitter dall'account ufficiale di Xbox, dove svela anche di attendere con entusiasmo l'arrivo di God of War: Ragnarok.

Spencer ha riferito, in particolare, che il prossimo gioco che vuole assolutamente giocare è God of War: Ragnarok, dimostrando così, ancora una volta, di avere una passione che va al di là del proprio ruolo e degli eventuali conflitti con la concorrenza, come spesso è accaduto anche in passato.



La risposta al tweet di Xbox svela inoltre alcuni gusti particolari del capo della divisione Xbox, che dimostra di essere un giocatore davvero di lunga data: il suo primo gioco in assoluto è stato Pong, che praticamente è stato il primo videogioco commerciale in assoluto, mentre il suo gioco preferito pare essere Robotron: 2084, un vecchio sparatutto arcade del 1982, peraltro recuperato successivamente negli anni 90 con Robotron X.

L'ultimo gioco giocato da Phil Spencer è stato Road 96, mentre quello a cui sta giocando attualmente è l'espansione Forza Horizon 5: Hot Wheels. Interessante anche la risposta al "primo gioco che mostreresti a un uomo delle caverne", che per Spencer è Lumines, il puzzle game di Tetsuya Mizuguchi, in quando "perfetto mix di meccaniche, musica, stile e rigiocabilità".