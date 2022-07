Xbox Series X|S sono le console Xbox vendute più velocemente, anno fiscale da record

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha aggiunto alcune precisazioni a margine dei risultati finanziari pubblicati dalla compagnia anche per quanto riguarda il settore gaming, riferendo che Xbox Series X|S si confermano le console Xbox vendute più velocemente e in grado di dominare il mercato next gen in USA per tre trimestri consecutivi.

Questo significa che Xbox Series X|S hanno totalizzato più vendite di tutte le altre console Xbox precedenti nell'arco dei primi 2 anni di presenza sul mercato, mantenendo dunque il titolo di "fastest selling" Xbox nella storia del marchio, nonostante le problematiche legate alla produzione e distribuzione delle macchine, che stanno colpendo tutto il mercato.

Nadella ha inoltre riferito che Xbox Series X|S hanno dominato il mercato next gen in USA per tre trimestri consecutivi a questo punto, ovvero hanno superato la concorrente diretta PS5 in Nord America negli ultimi 9 mesi, sempre per quanto riguarda il mercato in questione.



Questo mette in prospettiva i dati sull'ultimo trimestre pubblicati nelle ore scorse, che riportano un calo generalizzato nel Q4 in termini di entrate, vendite di giochi e servizi. Nonostante i segni negativi che sono comparsi nell'ultimo trimestre, nel complesso si è comunque trattato di un anno fiscale da record per la divisione Xbox, che dovrebbe aver raggiunto 16,22 miliardi di dollari di ricavi, rappresentando il risultato più alto di sempre per quanto riguarda la sezione videoludica di Microsoft.