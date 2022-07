Mario Kart 8 Deluxe va in manutenzione: pacchetto 2 di tracciati aggiuntivi in arrivo?

Mario Kart 8 Deluxe potrebbe prepararsi ad accogliere il pacchetto 2 del Pass Percorsi Aggiuntivi, o almeno questa è la recente speculazione dell community, visto che il gioco per Nintendo Switch sta per entrare in manutenzione programmata senza particolari spiegazioni sull'oggetto dei lavori in corso.

Nintendo ha annunciato un periodo di manutenzione programmata all'online di Mario Kart 8 Deluxe previsto per il 29 luglio 2022, dalle ore 4 alle 5 del mattino circa, secondo l'orario italiano.

Senza particolari spiegazioni precise sull'oggetto di questi lavori e un interruzione del servizio che dovrebbe durare circa un'ora o poco più, diversi utenti hanno iniziato a pensare che possa trattarsi di lavori in corso per preparare l'arrivo del Pacchetto 2 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.

D'altra parte, i tempi potrebbero essere maturi per l'arrivo di un secondo pacchetto della serie. Come abbiamo visto, il Pass comprende in totale 48 nuovi percorsi distribuiti in 6 pacchetti successivi, ognuno contenente 8 percorsi giocabili in singolo, multiplayer locale e online.

Il rilascio di questi 6 pacchetti sarà cadenzato in un lungo periodo che arriva fino alla fine del 2023, ma considerando che il primo pacchetto è disponibile dal dal 18 marzo 2022 e da allora non ci sono state ulteriori aggiunte, è probabile che la seconda mandata di tracciati sia in arrivo a breve. Intanto vedremo presto se questa ipotesi di fine luglio possa avere senso, mentre vi rimandiamo alle nostre impressioni sul Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.