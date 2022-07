Roblox: rimosso l'iconico suono "oof" a causa di problemi di copyright

Roblox ha recentemente ricevuto un aggiornamento che, tra le altre cose, ha rimosso l'iconico suono "oof" che caratterizza la "morte" di un personaggio in gioco, diventato col tempo un segno di riconoscimento importante per il celebre gioco/piattaforma.

Come riferito dalla stessa Roblox Corp. su Twitter, la compagnia ha dovuto eliminare il tipico suono dal gioco a causa di problemi emersi con i copyright legati a tale clip audio, sostituito ora con un nuovo effetto posto come default per l'eliminazione dei personaggi in Roblox.



La questione era parzialmente già nota: il suono "oof" utilizzato da Roblox era, in effetti, creato da Tommy Tallarico, ex-compositore storico di videogiochi nonché recentemente CEO della nuova Intellivision, che sta peraltro attraversando un periodo decisamente nero con la console Amico.

Il suono in questione venne originariamente creato per Messiah, l'FPS uscito nel 2000, e successivamente ripreso e utilizzato all'interno di Roblox.

Quando Tallarico si accorse dell'utilizzo del proprio asset contattò Roblox Corp. e raggiunse con questa un accordo che prevedeva il pagamento di una royalty da 1 dollaro per l'uso del suono in qualsiasi creazione all'interno di Roblox, oltre all'accordo di sviluppare ulteriori asset sonori per il gioco.

Qualcosa evidentemente dev'essere cambiato nell'accordo oppure questo è arrivato a conclusione, visto che l'"oof" è stato eliminato di netto da Roblox con l'ultimo aggiornamento. Tra le recenti informazioni su Roblox, abbiamo visto che un hacker ha pubblicato un documento rubato con informazioni personali sui creatori dei giochi.