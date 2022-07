Roblox: hacker pubblica un documento rubato con informazioni personali sui creatori dei giochi

Secondo quanto riportato da Motherboard di Vice, sta circolando in rete un documento condiviso da un hacker di Roblox. Il documento include informazioni su giochi e, soprattutto, su creatori di Roblox e include anche informazioni personali su molteplici individui. L'informazione è stata confermata da Roblox.

L'hacker ha pubblicato un archivio di 4 GB di documenti e informazioni. Tra questi vi sono indirizzi e-mail, documenti di identificazione e fogli di calcolo che sembrano riferirsi a creatori di Roblox.

"Questi documenti rubati sono stati ottenuti illegalmente come parte di un piano di estorsione al quale ci siamo rifiutati di collaborare. Abbiamo agito rapidamente quando siamo venuti a conoscenza dell'incidente, abbiamo ingaggiato esperti indipendenti per potenziare il nostro team di sicurezza informatica e abbiamo messo a punto i nostri sistemi per cercare di individuare e prevenire tentativi simili", ha dichiarato Roblox a Motherboard in un comunicato. "Roblox sta indagando attivamente su un incidente di phishing, che ha coinvolto un dipendente di Roblox preso di mira da criminali informatici".

Roblox

Si tratta di una situazione spiacevole (o pericolosa in alcuni casi) per i creatori di giochi di Roblox, che vedono i propri dati personali finire online senza poter far nulla per impedirlo.