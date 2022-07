Century: Age of Ashes rimandato su PS4 e PS5 a un passo dall'uscita

Playwing ha annunciato che le versioni PS4 e PS5 di Century: Age Of Ashes - attese per domani - sono state rimandata a una data non meglio definita. Per il momento, l'uscita è fissata per un generico "estate 2022": non dovrebbe quindi essere un rimando esageratamente lungo.

Gli sviluppatori hanno dichiarato: "Innanzitutto, vi preghiamo di accettare le nostre umili scuse. Alcuni di voi si staranno chiedendo il motivo di questo ritardo a così breve distanza dall'uscita di Century: Age Of Ashes".

"Rimandare un'uscita non è mai piacevole, a maggior ragione quando sappiamo che c'è un enorme numero di giocatori che vogliono giocare su piattaforme PlayStation, e questo sarà molto probabilmente un punto di svolta nella vita di Century: Age Of Ashes. Superare la certificazione su PlayStation - ciò che noi chiamiamo "diventare gold" - subito dopo l'uscita su Xbox One e il lancio della stagione di debutto, "A Shadow Over Skeld", è una sfida difficile. Pertanto, avremo bisogno di un po' di tempo in più per assicurarci di soddisfare gli standard di qualità per la distribuzione su queste due piattaforme [PS4 e PS5, ndr]".

"Sappiamo che non condividere una data d'uscita esatta può suscitare qualche preoccupazione, ma state certi che portare su PlayStation Century: Age Of Ashes è il nostro prossimo grande obiettivo. Il nostro team è attualmente impegnato nel debug della versione per PS4 e PS5, mentre sta perfezionando la versione per Xbox One pubblicata di recente. Anche la Stagione 1 è in fase di lavorazione per risolvere i problemi di bilanciamento e preparare i contenuti futuri. Siamo ormai agli sgoccioli prima che Century prenda il volo su PlayStation, il che significa che è solo questione di giorni prima di condividere con tutti voi una data di uscita. Grazie per la vostra continua pazienza e per il vostro supporto a Century: Age Of Ashes."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione della versione PC.