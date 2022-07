Grounded diventa una serie TV, adattata dallo scrittore di Star Wars Clone Wars

Secondo quanto riportato da Deadline e confermato dall'account ufficiale di Grounded, il gioco di Microsoft diventerà una serie TV animata, adattata per il piccolo schermo da Brent Friedman, ovvero uno degli scrittori di Star Wars: Clone Wars.

Grounded è stato ispirato dal film di animazione "A Bug's Life" e "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi": ora, il ciclo si chiude trasformando il gioco in una serie TV. Negli ultimi anni i videogiochi stanno sempre di più invadendo il piccolo e il grande schermo: basta citare Arkane (League of Legends), Halo, Uncharted e il venturo The Last of Us.

La serie di Grounded, che esiste nello stesso universo del gioco, segue quattro amici che l'estate prima del liceo progettano "grandi cose" per elevare la loro posizione sociale, ma i loro piani vengono sconvolti quando si imbattono nella tecnologia di rimpicciolimento che li rende alti cinque centimetri. Ora i quattro amici rimpiccioliti devono imparare a sopravvivere in un cortile che è divenuto una giungla piena di enormi predatori e che nasconde una vasta cospirazione aziendale che minaccia l'intera città.

Obsidian Entertainment e Xbox stanno adattando il gioco in una serie in associazione con Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media e Bardel Entertainment. Friedman, che ha anche lavorato alla sceneggiatura di Star Trek: Enterprise e sta inoltre adattando Earthworm Jim in una serie, realizzerà la storia con Brien Goodrich (Halo 4).

"Non potremmo essere più entusiasti di immergerci nell'universo stravagante di Grounded. Questa partnership sarà una grande collaborazione, che amplierà un viaggio già meraviglioso", ha dichiarato Tina Chow, CEO di Bardel Entertainment.

"Il team di Obsidian ha creato un mondo incredibile che ha già catturato l'attenzione della comunità dei giocatori. Siamo entusiasti di lavorare con i nostri incredibili partner per dare vita a una nuova storia in una serie animata", ha aggiunto Carl Whiteside, direttore generale di WP/SC Productions.