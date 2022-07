Xbox: la chat vocale via Discord è ora disponibile in beta per gli Xbox Insider

Microsoft ha allargato la platea di utenti che possono utilizzare la chat vocale di Discord su Xbox Series X|S e Xbox One mettendola a disposizione in beta a chi fa parte del programma Xbox Insider, dunque una quantità di persone decisamente più ampia di prima, segno che la funzionalità è praticamente in arrivo per tutti gli utenti.

Messa a disposizione inizialmente per i tester all'interno del ring Alpha e Alpha Skip-Ahead, la funzionalità in questione consente di associare il profilo Discord a quello Xbox e utilizzare direttamente l'app Discord per la chat vocale su console.

Xbox: l'interfaccia di controllo della chat vocale Discord

Considerando che il programma Xbox Insider è aperto praticamente a tutti coloro che decidono di farne parte scaricando l'app e dando avvio agli aggiornamenti in beta, possiamo pensare che l'integrazione di Discord sia praticamente quasi completa e verrà messa a disposizione per tutti gli utenti Xbox presto, nel prossimo periodo.

Una volta effettuato il collegamento tra l'account Discord e quello Xbox, andando nella sezione dedicata a party e chat sarà possibile gestire le chat vocali attraverso Discord, con l'apertura di nuovi canali vocali e il controllo delle comunicazioni con la lista di amici collegati.

La funzionalità è stata aggiunta al ring Beta di Xbox nella giornata di oggi, attendiamo ulteriori informazioni sull'arrivo ufficiale al pubblico. Anche PlayStation ha annunciato una partnership con Discord lo scorso maggio, ma al di là di qualche integrazione con l'account PlayStation non è ancora disponibile una funzionalità di chat vocale integrata come questa presente su Xbox.