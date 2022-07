Xbox supporta la chat vocale di Discord: ecco i dettagli sulla nuova funzione

Xbox ha annunciato che un numero ristretto di iscritti a Xbox Insider hanno da ora accesso alla chat vocale di Discord su Xbox One e Xbox Series X|S. L'aggiornamento arriverà "presto" anche per i non iscritti.

La chat vocale di Discord sarà supportata su Xbox, tramite un menù che mostrerà chi è in chiamata e chi sta parlando. Sarà possibile anche possibile modificare il livello dell'audio di ogni utente con il quale si sta parlando, così come saltare tra Discord e la chat di Xbox.

Sarà necessario connettere il proprio account Discord a Xbox, andando nella sezione dedicata ai Party e alle chat. Il passaggio sarà gestito tramite un codice QR. Sull'app mobile di Discord apparirà una nuova opzione per Unirsi su Xbox. Sarà necessario avere l'app Xbox per poter trasferire una chat vocale dall'account di Discord a un account Xbox.

Discord su Xbox

Il servizio sarà espanso nelle prossime settimane e per ora, come detto, è disponibile solo per un numero ridotto di Xbox Insiders. Questa nuova funzione di Discord per Xbox aiuterà i giocatori a rimanere connessi con i propri amici anche quando non sono sulla stessa piattaforma: è un ottimo modo per rendere l'ecosistema Xbox sempre più aperto.

Ricordiamo anche che PlayStation ha in corso una partnership con Discord e sono disponibili alcune funzioni anche per le console di Sony.