No Man's Sky: trailer dell'aggiornamento Endurance, disponibile ora gratuitamente

Hello Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per No Man's Sky: Endurance. Potete vedere un trailer dedicato al nuovo update qui sopra, che ne presenta le varie caratteristiche.

Come spiegato anche dal PS Blog, il "nome Endurance evoca immagini di viaggi epici al timone di navi iconiche e imponenti, quindi non sorprende che questo aggiornamento si concentri sulle flotte mercantili e introduca un modo completamente nuovo di usare e godersi la propria nave capitale." Hello Games ha aumentato le possibilità di personalizzazione di queste enormi navi di No Man's Sky, che diventano ora "autentiche basi per viaggiare nello spazio, complete di sale di scansione, negozi, fioriere, raffinerie ed estrattori".

Ogni giocatore di No Man's Sky potrà mappare e configurare le proprie basi mercantili a piacere, scegliendo tra diversi elementi estetici come corridoi di vetro, passerelle (sia interne che esterne) e nuovi effetti di hangar e ponti. I mercantili potranno includere ulteriori membri dell'equipaggio che daranno vita alla nostra base mobile. Ci saranno dei punti di teletrasporto per spostarsi con facilità.

I campi di asteroidi osservati da una nave mercantile di No Man's Sky

Il mercantile diverrà anche una sorta di base d'osservazione dell'universo grazie alle grandi finestre di vetro e alla passerella esterna. Potremo anche osservare i nuovi campi di asteroidi, che i viaggiatori troveranno più "densi e visivamente eclatanti". Potete vedere un esempio nell'immagine sopra.

Il tweet di Sean Murray di Hello Games cita anche un'altra novità: nuove missioni di combattimento, che amplieranno i contenuti ludici di No Man's Sky. Diteci, cosa ne pensate di questo aggiornamento gratuito?