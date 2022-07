Ys VIII: Lacrimosa of Dana su PS5 ha una data d'uscita e un nuovo trailer

Ys VIII: Lacrimosa of Dana arriverà anche su PS5, come annunciato in via ufficiale da NIS America attraverso un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco, previsto arrivare il 18 novembre 2022 in Europa sulla console Sony.

Uscito originariamente quattro anni fa, si tratta dell'ottavo capitolo della storica serie di RPG nipponici da parte di Falcom, che arriva su PS5 in forma praticamente inalterata, ma con alcune aggiunte derivate dai contenuti usciti post-lancio su PS4 e PS Vita.

Adol si risveglia su un'isola maledetta. Lì, con altri passeggeri naufraghi da lui salvati, creano un villagio per affrontare le terribili bestie e le misteriose rovine sull'isola. Inoltre, Adol inizia a sognare una misteriosa ancella dai capelli blu che vive in un mondo sconosciuto. Unisciti a Adol mentre svelerà gli enigmi dell'isola in Ys VIII: Lacrimosa of Dana!

Tra le caratteristiche di questo capitolo c'è un sistema di combattimento attivo che consente di passare da un personaggio all'altro del party in tempo reale, in modo da utilizzare le diverse abilità di ognuno, le connessioni tra le azioni effettuate nei due mondi in cui ci troviamo ad agire, tra quello di Adol e quello di Dana e una grande quantità di quest da intraprendere nell'ampio mondo esplorabile di Ys VIII: Lacrimosa of Dana.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Ys VIII: Lacrimosa of Dana in versione Nintendo Switch.