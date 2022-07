Diablo 4 su PS4 e PS5: nuova versione test nel database di PS Store, beta in arrivo?

Sembra che ci sia una nuova versione test di Diablo 4 nel database di PlayStation Store, inserita di recente e dunque probabilmente relativa a una versione aggiornata del software, cosa che farebbe pensare al possibile rilascio di una beta del gioco Blizzard su PS4 e PS5, oltre che sulle altre piattaforme.

La scoperta viene riportata dall'account Twitter PlayStation Game Size, specializzato nello scandagliare il database di PS Store e Network alla ricerca di informazioni sui prodotti in arrivo sulla piattaforma digitale di PS4 e PS5.



Solitamente, l'account in questione riporta le dimensioni del software caricato sul PlayStation Store, cosa da cui deriva anche lo stesso nome su Twitter, ma in certi casi le sue operazioni di datamining possono portare anche alla scoperta di nuovi titoli in arrivo e questa potrebbe essere una di quelle opportunità.

Come specificato in seguito da PlayStation Game Size, una versione "Internal Test" di Diablo 4 è in verità presente all'interno del database di PlayStation Store da circa un anno, dunque l'introduzione recente di una nuova versione potrebbe effettivamente far pensare al prossimo rilascio di una beta per il gioco Blizzard.

D'altra parte, il client di una potenziale beta è stato avvistato anche su Battle.net, dopo che Blizzard ha iniziato a regalare chiavi su PC, dunque sembra che i tempi siano maturi per una versione di prova del gioco Blizzard.