Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi Aggiuntivi, download già disponibile per alcuni utenti

Mario Kart 8 Deluxe riceverà la prima infornata di circuiti dal Pass Percorsi Aggiuntivi a partire da questo venerdì 18 marzo 2022, ma il download è già disponibile per alcuni utenti, ovvero gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Coloro che sono abbonati al servizio online di Nintendo Switch con il pacchetto aggiuntivo possono dunque accedere gratuitamente all'espansione di Mario Kart 8 Deluxe e hanno anche la possibilità di effettuare il download anticipato, come bonus ulteriore.



Come riferito nel tweet ufficiale di Nintendo Italia riportato qui sopra, il download dovrebbe essere già visibile e disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, a questo indirizzo sul sito web ufficiale o attraverso l'apposita sezione via Nintendo Switch.

Nei giorni scorsi abbiamo visto immagini e dettagli sulle nuove piste appartenenti al pacchetto Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi Aggiuntivi e ricordiamo inoltre che queste sono utilizzabili online anche senza acquistarle, nel caso in cui si giochi con utenti che le possiedono. La prima mandata comprende 8 circuiti raccolti in due trofei, ovvero i seguenti.

Trofeo Scatto Dorato:

Promenade di Parigi (Mario Kart Tour)

Circuito di Toad (Mario Kart 7)

Cioccocanyon (Mario Kart 64)

Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

Trofeo Gattofortuna: